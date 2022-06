Dalla Turchia: Fiorentina, il Karagumruk rifiuta offerta per Emre Mor (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Fiorentina ci prova per Emre Mor: lo assicura il media turco Ajansspor, ma il Karagumruk avrebbe rifiutato l'offerta da 3,5 milioni di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laci prova perMor: lo assicura il media turco Ajansspor, ma ilavrebbeto l'da 3,5 milioni di...

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'Non sacrificheremo le ragazze e ragazzi curdi che sono stati elementi di salvezza contro l'Isis. Non baratt… - Gazzetta_it : Calha accusa dalla Turchia: 'Scudetto al Milan? Derby decisivo, perso anche per colpa di Inzaghi' - Internazionale : Mentre Stati Uniti e Russia sono distratti dalla guerra in Ucraina, la Turchia di Erdogan vuole approfittarne per p… - Jacobzt_ : RT @Gazzetta_it: Calha accusa dalla Turchia: 'Scudetto al Milan? Derby decisivo, perso anche per colpa di Inzaghi' - acm1899m : RT @Gazzetta_it: Calha accusa dalla Turchia: 'Scudetto al Milan? Derby decisivo, perso anche per colpa di Inzaghi' -