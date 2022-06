Dalla Serie D alla Serie A: c’è l’annuncio sul nuovo acquisto (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Cremonese è appena tornata in massima Serie dopo diversi anni e programma di rimanerci a lungo. Per farlo, i Lombardi stanno progettando un mercato all’altezza della categoria, uno dei primi acquisti è Joshua Tenkorang che fino a pochi mesi fa militava tra i dilettanti in Serie D. Il ragazzo è nato il 26 maggio del 2000 e nella scorsa stagione ha raggiunto la promozione in Serie C con il Campobasso. Centrocampista centrale, può occupare diversi ruoli sulla mediana. È dotato di grandi tempi di inserimenti e un piede destro raffinato che può tornare molto utile alla Cremonese. L’italo ghanese è anche molto forte fisicamente, è infatti alto ben 185 centimetri e possiede una struttura fisica notevole. Tenkorang, Campobasso, CremoneseForti dello storico ritorno in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Cremonese è appena tornata in massimadopo diversi anni e programma di rimanerci a lungo. Per farlo, i Lombardi stanno progettando un mercato all’altezza della categoria, uno dei primi acquisti è Joshua Tenkorang che fino a pochi mesi fa militava tra i dilettanti inD. Il ragazzo è nato il 26 maggio del 2000 e nella scorsa stagione ha raggiunto la promozione inC con il Campobasso. Centrocampista centrale, può occupare diversi ruoli sulla mediana. È dotato di grandi tempi di inserimenti e un piede destro raffinato che può tornare molto utileCremonese. L’italo ghanese è anche molto forte fisicamente, è infatti alto ben 185 centimetri e possiede una struttura fisica notevole. Tenkorang, Campobasso, CremoneseForti dello storico ritorno in ...

