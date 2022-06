Dalla Repubblica Romana all’Unità d’Italia | Giuseppe Mazzini | l’apostolo della Patria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel 217esimo anniversarionascita diripubblichiamo questo articolo del 2019 Roma, 30 giu – «Laè la fede nella. Dio che creandola sorrise sovr’essa, le assegnò per confine le due più sublimi cose ch’ei ponesse in Europa, simboli dell’eterna forza e dell’eterno moto, l’Alpi e il mare».nasce a Genova il 22 maggio del 1805. Il padre Giacomo, medico e docente universitario, collabora con “Il Censore italiano” per il quale scrive articoli risolutamente anticlericali e antioligarchici. La madre, Maria Drago, è una fervente giansenista. Nel 1820 s’iscrive alla facoltà di medicina dell’ateneo genovese, ma, essendo svenuto alla sua prima lezione in sala settoria, decide che tale disciplina non fa per lui e così ...