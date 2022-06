Curva Nord Inter su Lukaku: "Era il Re di Milano, adesso uno come tanti. Nessun tifo contro" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è ormai cosa fatta (manca solo l'ufficialità), dopo l'accordo nella giornata di ieri con il Chelsea per il prestito oneroso a 8 milioni. Nella prossima... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ritorno di Romeluall'è ormai cosa fatta (manca solo l'ufficialità), dopo l'accordo nella giornata di ieri con il Chelsea per il prestito oneroso a 8 milioni. Nella prossima...

Pubblicità

Gazzetta_it : La Curva Nord: 'Interisti, non cadete nel tranello. Non andate ad accogliere #Lukaku' - AliprandiJacopo : ??Campagna abbonamenti #ASRoma Totale abbonati #SerieA: 34.500 Sold out: Curva Sud centrale, Curva Sud laterale, di… - FBiasin : Il pensiero della Curva Nord sul ritorno di #Lukaku. Opinioni? - RiccioRossi : RT @alessan28580338: Questo è il vero comunicato della curva nord official ???? - EnzoIovine2 : RT @90ordnasselA: Comunicato Curva Nord su Lukaku. -