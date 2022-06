Cultura, a Senigallia dal 21 al 23 luglio il Festival Epicureo (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) - 22 giugno 2022. “Fare il domani migliore dell'oggi” è il tema della quarta edizione del Festival Epicureo 2022, che quest'anno si terrà da giovedì 21 luglio a sabato 23 luglio a Senigallia. Gli ospiti parleranno di filosofia, progresso scientifico e morale e futuro: ricercatori e professori da tutta Italia, ma anche da Parigi, Colonia e New York, saranno a Senigallia per un Festival all'insegna della divulgazione e del dibattito filosofico che interpreti con occhi diversi le vicende e la vita quotidiana, verso cui ci si rivolge con preoccupazione e timore. Non mancheranno momenti dedicati a chi ha concluso da poco il percorso universitario: venerdì 22 luglio verranno premiati i vincitori del premio Netoip 2022, Chiara Rover e Francesco ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) - 22 giugno 2022. “Fare il domani migliore dell'oggi” è il tema della quarta edizione del2022, che quest'anno si terrà da giovedì 21a sabato 23. Gli ospiti parleranno di filosofia, progresso scientifico e morale e futuro: ricercatori e professori da tutta Italia, ma anche da Parigi, Colonia e New York, saranno aper unall'insegna della divulgazione e del dibattito filosofico che interpreti con occhi diversi le vicende e la vita quotidiana, verso cui ci si rivolge con preoccupazione e timore. Non mancheranno momenti dedicati a chi ha concluso da poco il percorso universitario: venerdì 22verranno premiati i vincitori del premio Netoip 2022, Chiara Rover e Francesco ...

