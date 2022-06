Cristiano Ronaldo, incidente e danni alla Bugatti Veyron da due milioni di euro: cosa è successo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cristiano Ronaldo, incidente e danni alla sua Bugatti Veyron dal valore di quasi due milioni di euro. È accaduto a Maiorca, dove l’asso portoghese sta passando le vacanze con la famiglia, ma il calciatore non è stato coinvolto nell’incidente. A guidare la lussuosissima auto era infatti una delle guardie del corpo, mentre Cristiano Ronaldo e la sua famiglia viaggiavano su un’altra vettura. La Bugatti Veyron è uscita di strada e si è schiantata contro un muro di pietra. Come riporta l’Evening Standard, dopo l’incidente il bodyguard si è unito alla famiglia di Cristiano Ronaldo mentre ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 22 giugno 2022)suadal valore di quasi duedi. È accaduto a Maiorca, dove l’asso portoghese sta passando le vacanze con la famiglia, ma il calciatore non è stato coinvolto nell’. A guidare la lussuosissima auto era infatti una delle guardie del corpo, mentree la sua famiglia viaggiavano su un’altra vettura. Laè uscita di strada e si è schiantata contro un muro di pietra. Come riporta l’Evening Standard, dopo l’il bodyguard si è unitofamiglia dimentre ...

