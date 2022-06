Cristiano Ronaldo, anche il portoghese balla il tormentone estivo | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) anche Cristiano Ronaldo balla il tormentone estivo. "Desenrola Bate Joga de Ladin", è questa la canzone diventata famosa grazie al social network 'TikTok'. Nel VIDEO proposto, il balletto del campione portoghese. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022)il. "Desenrola Bate Joga de Ladin", è questa la canzone diventata famosa grazie al social network 'TikTok'. Nelproposto, il balletto del campione

Pubblicità

footmercato : Cristiano Ronaldo, le TikTokeur ???? - sportbible : Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti Veyron ‘involved in crash in Majorca’ - nypost : Cristiano Ronaldo's $2 million Bugatti involved in crash - MrZeeshanMasih : RT @UEFAcom_it: ? ACCADDE OGGI ? ???? La prodezza di @Cristiano #Ronaldo contro l'Ungheria a UEFA EURO 2016 ???? - yutomanga : RT @MatthijsPog: ?? Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes non si sono lasciati assolutamente male con l’ambiente Juventus. Opzione Roma? Non verr… -