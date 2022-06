Crisi Kaliningrad, Mosca alza il tiro delle minacce: «Possibile stop all’elettricità per la Lituania» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cresce l’ipotesi che Mosca possa tagliare le forniture di elettricità alla Lituania, ancora dipendente dalle forniture energetiche russe, per rispondere al blocco di alcuni collegamenti merci verso l’enclave russa di Kaliningrad decisa da Vilnius per via delle sanzioni Ue contro la Russia. A lanciare la minaccia è stato il presidente della commissione Affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky, citato dall’agenzia Interfax: «A parte le altre cose, come limitare il transito dei camionisti lituani, considereremo la possibilità di interrompere il circuito per le forniture elettriche». Difatti, in base a un accordo risalente al 2001, Lituania, Estonia e Lettonia fanno parte della rete Brell, che unisce i sistemi dei tre Paesi con quelli della Russia e della Bielorussia. I tre Paesi baltici intendono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cresce l’ipotesi chepossa tagliare le forniture di elettricità alla, ancora dipendente dalle forniture energetiche russe, per rispondere al blocco di alcuni collegamenti merci verso l’enclave russa didecisa da Vilnius per viasanzioni Ue contro la Russia. A lanciare la minaccia è stato il presidente della commissione Affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky, citato dall’agenzia Interfax: «A parte le altre cose, come limitare il transito dei camionisti lituani, considereremo la possibilità di interrompere il circuito per le forniture elettriche». Difatti, in base a un accordo risalente al 2001,, Estonia e Lettonia fanno parte della rete Brell, che unisce i sistemi dei tre Paesi con quelli della Russia e della Bielorussia. I tre Paesi baltici intendono ...

