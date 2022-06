Crisi del grano, Russia: nuovi colloqui con Turchia per export (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la Russia e la Turchia hanno deciso di tenere ulteriori consultazioni per sbloccare il grano fermo nei porti dell’Ucraina creando un passaggio sicuro per le navi. Il comunicato segue l’annuncio di ieri della presidenza di Ankara di prossimi colloqui in Turchia tra le delegazioni di Russia e Ucraina con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Prevista anche una missione di una delegazione militare turca in Russia questa settimana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che lae lahanno deciso di tenere ulteriori consultazioni per sbloccare ilfermo nei porti dell’Ucraina creando un passaggio sicuro per le navi. Il comunicato segue l’annuncio di ieri della presidenza di Ankara di prossimiintra le delegazioni die Ucraina con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Prevista anche una missione di una delegazione militare turca inquesta settimana. L'articolo proviene da Italia Sera.

