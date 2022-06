Covid Toscana: 4 morti (età media 88,8 anni), oggi 22 giugno, 3.043 nuovi contagi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 274,8 x100.000 residenti contro il 283,3 x100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (344,5 x100.000), Firenze (319,6 x100.000) e Prato (316,3 x100.000), il più basso a Grosseto (179,5 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 274,8 x100.000 residenti contro il 283,3 x100.000 dellaitaliana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (344,5 x100.000), Firenze (319,6 x100.000) e Prato (316,3 x100.000), il più basso a Grosseto (179,5 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post.

