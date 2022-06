Covid: ricoveri stabili in Italia, si ferma la discesa ma raddoppiano quelli pediatrici (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’aumento della circolazione del Covid con la nuova variante Omicron ha segnato una battuta d’arresto nella riduzione dei ricoveri negli ospedali Italiani. Per questa ragione, dopo il progressivo rallentamento delle precedenti settimane, l’ultima rilevazione presenta una situazione di sostanziale stabilità: la curva dei ricoveri, infatti, è piatta e le variazioni settimanali dei pazienti Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive sono minime. È quanto emerge dalla rilevazione settimanale – dal 14 al 21 giugno – negli ospedali sentinella e nei reparti di pediatria aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Il 100% dei vaccinati in terapia intensiva ha altre patologie – Nel periodo analizzato si assiste, così, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’aumento della circolazione delcon la nuova variante Omicron ha segnato una battuta d’arresto nella riduzione deinegli ospedalini. Per questa ragione, dopo il progressivo rallentamento delle precedenti settimane, l’ultima rilevazione presenta una situazione di sostanzialetà: la curva dei, infatti, è piatta e le variazioni settimanali dei pazienti, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive sono minime. È quanto emerge dalla rilevazione settimanale – dal 14 al 21 giugno – negli ospedali sentinella e nei reparti di pediatria aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Il 100% dei vaccinati in terapia intensiva ha altre patologie – Nel periodo analizzato si assiste, così, ...

