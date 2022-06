Covid oggi Piemonte, 2.338 contagi e 2 morti: bollettino 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.338 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.087 tamponi, di cui 13.769 test antigenici, con un tasso di positività al 16,1%%. I ricoveri ordinari sono 251, 7 in più rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 7, invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.338 i nuovida Coronavirus, 222022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.087 tamponi, di cui 13.769 test antigenici, con un tasso di positività al 16,1%%. I ricoveri ordinari sono 251, 7 in più rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 7, invariati rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Covid. Decessi. Oggi 50 ... stesso giorno di un anno fa 31. ... così .. sempre per dire ... - pino616gmailco1 : In Italia nel 2021 ci sono stati 702.000 morti di cui 161.000 per covid. Totale complessivo ad oggi 167.892 causa p… -