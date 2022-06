Covid oggi Lombardia, 9.301 nuovi casi e 2 morti. A Milano 1.660 contagi (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.301 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 40.738 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 18, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 675, 37 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 3.845, di cui 1.660 nella città capoluogo. Segue Brescia con 1.072 contagi. Incremento a tre cifre negli altri territori della Lombardia: Monza e Brianza +838, Varese +742, Bergamo +546, Como +468, Pavia +421, Mantova +314, Cremona +273, Lecco +249 e Lodi +162. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.301 ida Coronavirus, 22 giugno 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 40.738 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 18, 2 più di ieri; nei repartiordinari 675, 37 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano disono 3.845, di cui 1.660 nella città capoluogo. Segue Brescia con 1.072. Incremento a tre cifre negli altri territori della: Monza e Brianza +838, Varese +742, Bergamo +546, Como +468, Pavia +421, Mantova +314, Cremona +273, Lecco +249 e Lodi +162. ...

