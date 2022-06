Covid oggi Lazio | D’Amato | “Mascherina se non c’è distanziamento”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –nele a Roma. “Visto l’aumento dei contagi si raccomanda l’utilizzo della, dove non è possibile garantire il corretto” suggerisce l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.593 i nuovi contagi da Coronavirus e 6 i morti. I nuovi casi a Roma città sono stati 3.912. Al momento sono 126.789 le persone attualmente positive a-19 nel, di cui 543 ricoverati, 55 in terapia intensiva e 126.191 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.516.218, i morti 11.427, su un totale di 1.654.434 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione. L'articolo ...

I dati della Regione Sono 6.593 i nuovi contagi da Coronavirus, 22 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti . Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.552 tamponi ...Leggi ancheItalia, ricoveri in risalita al Centro e al Nord, Moderna: da agosto booster contro Omicron 4 e 5 "E' chiaro che servono vaccini aggiornati per settembre - aggiunge - ma ...(Adnkronos) - Covid oggi nel Lazio e a Roma. 'Visto l'aumento dei contagi si raccomanda l'utilizzo della mascherina, dove non è possibile ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono emersi 2.976.834 casi di Sars-CoV-2 (+9.301; i casi positivi segnalati ieri erano 2.967.533 e l’aumento sul giorno precedente era ...