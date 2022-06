Covid oggi Italia, 53.905 contagi e 50 morti: bollettino 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 53.905 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 50 morti portando il totale delle vittime a 167.892. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 246.512 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 21,9%. Crescono sia i ricoveri nei reparti ordinari, 144 in più da ieri per un totale di 4.947, che le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri, che porta il numero complessivo a 216. LAZIO – Sono 6.593 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 53.905 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 50portando il totale delle vittime a 167.892. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 246.512 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 21,9%. Crescono sia i ricoveri nei reparti ordinari, 144 in più da ieri per un totale di 4.947, che le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri, che porta il numero complessivo a 216. LAZIO – Sono 6.593 i nuovida Coronavirus, 222022 nel Lazio, secondo i dati ...

