Covid | Moderna | da booster bivalente potente risposta contro Omicron 4 e 5

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Milano, 22 giu. (Adnkronos Salute) - Nuovi risultati positivi per il vaccinochesta studiando con l'obiettivo di contrastarenell'era. L'azienda americana annuncia che mRNA-1273.214, così si chiama al momento il prodotto, mostra "unaanticorpale neutralizzantele sottovarianti diBA.4 e BA.5". I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie e per una pubblicazione peer reviewed. Il candidato vaccino mRna-1273.214 combina il candidatospecifico permRna-1273.529 con il vaccino anti-Spikevax* (mRna-1273). "Un mese dopo la somministrazione, in persone precedentemente vaccinate e ...

Il numero uno dell'azienda americana Stéphane Bancel: "In vista di un aumento dei contagi in autunno" Un richiamo diaggiornato per la Omicron 4 e 5 del. "Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto , in vista di un potenziale aumento delle infezioni Sars - ...... e di 6,3 volte nel sottogruppo dei partecipanti sieronegativi', ossia che non avevano avuto. 'Di fronte alla continua evoluzione di Sars - CoV - 2 - commenta Stéphane Bancel, Ceo di- ...Milano, 22 giu. (Adnkronos Salute) - Nuovi risultati positivi per il vaccino booster bivalente che Moderna sta studiando con l'obiettivo ..."Un mese dopo la somministrazione, in persone precedentemente vaccinate e sottoposte a richiamo - riferisce Moderna in una nota - una dose booster ha suscitato potenti risposte anticorpali”.