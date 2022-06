(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un richiamo diaggiornato per la4 e 5 del. “Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccinobivalente a partire da, in vista di un potenziale aumento delle infezioni Sars-CoV-2 a causa delle sottovarianti diall’inizio dell’autunno”. Lo annuncia Stéphane Bancel, Ceo dell’azienda americanache oggi ha riferito per il candidato vaccino mRna-1273.214 “potenti risposte anticorpali neutralizzanti”BA.4 e BA.5,4 e 5. I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie e per una pubblicazione peer reviewed. Il candidato vaccino mRna-1273.214 combina il candidatospecifico permRna-1273.529 con il ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, arriva il #vaccino aggiornato per le varianti #Omicron. L'annuncio di Moderna: 'Protezione più duratura'. - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - italiaserait : Covid, Moderna: da agosto booster contro Omicron 4 e 5 - fisco24_info : Covid, Moderna: da agosto booster contro Omicron 4 e 5: (Adnkronos) - Il numero uno dell'azienda americana Stéphane… - LocalPage3 : Covid, Moderna: da agosto booster contro Omicron 4 e 5 -

...vaccini vengono utilizzati Sono stati autorizzati per la quarta dose i vaccini di Pfizer e,...di vecchio vaccino Si è visto che la quarta dose protegge dallo sviluppo di forme gravi die ...Pitti Immagine Uomo torna a pieno regime post- 19 con un'edizione che registra numeri di tutto rispetto (oltre 600 marchi, 10.600 buyer, ...su quali funzioni altre possa avere unafiera ...(Adnkronos) – Un richiamo di Moderna aggiornato per la Omicron 4 e 5 del Covid. “Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto, in vista di un potenziale aumen ...Un richiamo di Moderna aggiornato per la Omicron 4 e 5 del Covid. "Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto, in vista di un potenziale aumento delle infez ...