Covid, le ultime notizie. Bollettino: 62.704 casi e 62 morti. Tasso di positività al 21,4% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aumentano i ricoveri ordinari (+218), scendono le terapie intensive (-3). Processati 292.345 tamponi. Omicron 5 spinge la nuova ondata, previsto picco a fine luglio. Costa a Sky TG24: "Virus circola, monitorare ma senza allarmismo". Negli Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aumentano i ricoveri ordinari (+218), scendono le terapie intensive (-3). Processati 292.345 tamponi. Omicron 5 spinge la nuova ondata, previsto picco a fine luglio. Costa a Sky TG24: "Virus circola, monitorare ma senza allarmismo". Negli Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni

Pubblicità

Ro_ber_ta__ : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «Long Covid causato dai vaccini». Ma Biontech: «Niente test per i farmaci aggiornati» N… - SatiLeaks : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «Long Covid causato dai vaccini». Ma Biontech: «Niente test per i farmaci aggiornati» N… - quotidianodirg : Roma – Sono 62.704 i nuovi casi di Coronavirus in #Italia (ieri 16.571) a fronte di 292.345 tamponi effettuati. Lo… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Covid. Farai la quarta dose 'aggiornata alle ultime varianti' in autunno? - Alino9710318 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «Long Covid causato dai vaccini». Ma Biontech: «Niente test per i farmaci aggiornati» N… -