Covid, le ultime notizie. Bollettino: 62.704 casi e 62 morti. Tasso di positività al 21,4% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aumentano i ricoveri ordinari (+218), scendono le terapie intensive (-3). Processati 292.345 tamponi. Omicron 5 spinge la nuova ondata, previsto picco a fine luglio. Costa a Sky TG24: "Virus circola, monitorare ma senza allarmismo". Negli Usa, al via vaccini per i bambini sotto i 5 anni

