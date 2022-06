Covid, le notizie. Bollettino: 53.905 casi e 50 morti. Tasso di positività al 21,9%. LIVE (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 216 le persone in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I pazienti nei reparti ordinari sono 4.947, ovvero 144 in più di ieri. Processati 246.512 tamponi. Fiaso: si blocca discesa ricoveri dopo il rallentamento progressivo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 216 le persone in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I pazienti nei reparti ordinari sono 4.947, ovvero 144 in più di ieri. Processati 246.512 tamponi. Fiaso: si blocca discesa ricoveri dopo il rallentamento progressivo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - Agenzia_Ansa : Risolto uno degli enigmi più misteriosi legati a Covid-19: è stato infatti scoperto perché alcune persone vaccinate… - reggiotv : Il dipartimento Tutela della Salute della Regione e il gruppo tecnico regionale per la gestione dell'emergenza… - Piergiulio58 : Covid: 53.905 contagi, 50 vittime. Tasso al 21,8%. Terapie intensive -10, in aumento ricoveri ordinari +144 - Crona… -