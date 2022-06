Covid Lazio | bollettino 22 giugno Nuova impennata | D' Amato | ' Mascherine o distanziamento'

Pubblicità

reportrai3 : Nel 2020 la Regione Lazio ha speso oltre un miliardo di euro per rimborsare le strutture private e anche nel 2022 h… - StraNotizie : Covid oggi Lazio, 6.593 contagi e 6 morti. A Roma 3.912 casi - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 6.593 contagi e 6 morti. A Roma 3.912 casi - - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, D'Amato: 'Mascherina se non c'è distanziamento' - - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 6.593 contagi e 6 morti. A Roma 3.912 casi - -

, bollettino 21 giugno. Magi: "La nuova ondata preoccupa" Roma, 22 giugno 2022 " Non si arresta l'impennata di contagi , Omicron 5 sta dilagando anche nel. Forte preoccupazione ai ...... 40.738 in Lombardia 14.767 in Veneto 10.595 in Campania 11.427 nel17.052 in Emilia - ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economiae aria condizionata, quali ...E quando il Tar del Lazio, dinanzi al quale proporremo ricorso, annullerà la ridicola sanzione, chiederemo indietro le monetine una per una». Intanto, aggiunge il Codacons, «'Grazie' all'Antitrust ...Calano lievemente ma con un minor numero di tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore se ne contano 53.905, rilevati con 246.512 tamponi e per un tasso di positività ...