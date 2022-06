Covid Italia oggi, ricoveri in risalita al Centro e al Nord (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo il rallentamento progressivo del calo delle precedenti settimane, torna a crescere la curva dei ricoveri Covid a Centro e al Nord. Nel complesso la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinella Fiaso mostra un arresto della riduzione e una sostanziale stabilità. Le variazioni settimanali dei pazienti Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, sono minime: nel periodo 14-21 giugno si assiste a una diminuzione di soli 2 ricoverati nei 20 ospedali aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere. L’analisi geografica dei ricoveri evidenzia tuttavia come al Sud la curva continui a scendere (-8,8%), al Nord abbia un lievissimo rialzo (2,1%), mentre al Centro abbia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo il rallentamento progressivo del calo delle precedenti settimane, torna a crescere la curva deie al. Nel complesso la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinella Fiaso mostra un arresto della riduzione e una sostanziale stabilità. Le variazioni settimanali dei pazienti, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, sono minime: nel periodo 14-21 giugno si assiste a una diminuzione di soli 2 ricoverati nei 20 ospedali aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere. L’analisi geografica deievidenzia tuttavia come al Sud la curva continui a scendere (-8,8%), alabbia un lievissimo rialzo (2,1%), mentre alabbia ...

