Covid | il bollettino della Campania | tasso di positività oltre il 24%

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 4.889 i positivi del giorno su un totale di 20.190 test effettuati. Inildiè al 24,2% in calo rispetto al 25,47% ma comunque su livelli elevati. Le vittime sono 6, 3 nelle ultime 48 ore e altre 3 in precedenza ma registrate oggi. In terapia intensiva ci sono 15 persone, una in meno rispetto a ieri mentre nei reparti ordinari sono 300 i ricoverati, a fronte dei 322 di ieri, in forte diminuzione Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.889 di cui: Positivi all’antigenico: 4.434 Positivi al molecolare: 455Test: 20.190 di cui: Antigenici: 14.460 Molecolari: 5.730 Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore. 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto ...