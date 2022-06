Covid, fanno festa i migranti: chi rifiuta il tampone evita il rimpatrio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sei clandestino, c’è un ordine del questore che ti espelle e dovresti andare in un Cpr per il rimpatrio? evitarlo non è poi così difficile. Basta rifiutarsi di fare il tampone per il Covid-19: lo Stato non può costringerti, ma se non sa se sei positivo o meno non ti accetta nel Crp. Così, benché irregolare, ti lascia dove sei. Senza portare a termine l’espulsione. È l’ultima incredibile stranezza del nostro sistema di gestione dell’immigrazione. Le (folli) regole della burocrazia imposta dal Covid sta rendendo sempre più complicata una pratica, quella dell’espulsione, che già di suo conosce non pochi ostacoli. Non tutti i Paesi accettano di riprendersi i propri cittadini. I voli costano. La scorta pure. E prima di rimpatriare un irregolare bisogna comunque attendere ricorsi, appelli e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sei clandestino, c’è un ordine del questore che ti espelle e dovresti andare in un Cpr per ilrlo non è poi così difficile. Bastarsi di fare ilper il-19: lo Stato non può costringerti, ma se non sa se sei positivo o meno non ti accetta nel Crp. Così, benché irregolare, ti lascia dove sei. Senza portare a termine l’espulsione. È l’ultima incredibile stranezza del nostro sistema di gestione dell’immigrazione. Le (folli) regole della burocrazia imposta dalsta rendendo sempre più complicata una pratica, quella dell’espulsione, che già di suo conosce non pochi ostacoli. Non tutti i Paesi accettano di riprendersi i propri cittadini. I voli costano. La scorta pure. E prima di rimpatriare un irregolare bisogna comunque attendere ricorsi, appelli e ...

