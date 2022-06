Covid, Bassetti: “60mila contagi al giorno non vuol dire nulla” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Italia continuiamo a sbagliare la comunicazione sul Covid. Questo continuo terrorismo tutti i giorni sui casi e i tamponi, per una forma di Covid che oggi è meno di un’influenza, non giova a nessuno e non aiuterà in autunno. Avere 60mila casi al giorno non vuol dire nulla. Omicron 5 è diversa dal virus di 2 anni fa, chi ha Omicron non fa la polmonite, ma fa tutt’altro”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica che vede un rialzo della curva dei positivi. “E’ chiaro che servono vaccini aggiornati per settembre – aggiunge – ma dobbiamo anche comunicare meglio. Fino ad oggi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Italia continuiamo a sbagliare la comunicazione sul. Questo continuo terrorismo tutti i giorni sui casi e i tamponi, per una forma diche oggi è meno di un’influenza, non giova a nessuno e non aiuterà in autunno. Averecasi alnon. Omicron 5 è diversa dal virus di 2 anni fa, chi ha Omicron non fa la polmonite, ma fa tutt’altro”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Matteottore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica che vede un rialzo della curva dei positivi. “E’ chiaro che servono vaccini aggiornati per settembre – aggiunge – ma dobbiamo anche comunicare meglio. Fino ad oggi ...

Pubblicità

Mauro242537875 : RT @gallina_di: ????Covid, Bassetti: 'Colleghi virologi, basta. E' un’influenza'?????? La replica a Lopalco e Galli: altro che picco a luglio, g… - italiaserait : Covid, Bassetti: “60mila contagi al giorno non vuol dire nulla” - SamBresciano : RT @gallina_di: ????Covid, Bassetti: 'Colleghi virologi, basta. E' un’influenza'?????? La replica a Lopalco e Galli: altro che picco a luglio, g… - fisco24_info : Covid, Bassetti: '60mila contagi al giorno non vuol dire nulla': (Adnkronos) - L'infettivologo: 'Dobbiamo cambiare… - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “60mila contagi al giorno non vuol dire nulla” -