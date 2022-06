Covid | 53 905 nuovi casi su 246 512 tamponi e altri 50 morti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In aumento gli ingressi in terapia intensiva (+10) e le ospedalizzazioni (+144). Il tasso di positività in leggero rialzo al ...

Pubblicità

IlnazionalistaD : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati… - fisco24_info : Covid oggi Italia, 53.905 contagi e 50 morti: bollettino 22 giugno: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regio… - ParliamoDiNews : Covid oggi Italia: 53.905 contagi e 50 morti. Il bollettino del 22 giugno - Cronaca - - luigiasero : Ultime Covid Italia: 53.905 nuovi casi e 50 decessi. In Sicilia 7 vittime -

in Italia, il bollettino di mercoledì 22 giugno 2022. Sono 53.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50 , in calo rispetto alle 62 di ieri. Sono ...Sono 53.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50, in calo rispetto alle 62 di ieri. Sono stati ...Facebook Shares Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia.+246.512 tamponi, tasso positività al 21,9%, +144 ricoverati +10 in terapia intensiva Sono 53.905 i nuovi casi di Covid nelle ultime ...In Italia sono 53.905 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50, in calo rispetto alle 62 ...