Covid | 53 905 nuovi casi e 50 decessi nelle ultime 24 ore in Italia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 53.905 idi positività (ieri 62.704) e 50 i(ieri 62) registrati24 ore nel nostro Paese. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia itotali sono 18.014.202, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 167.892.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 246.512 (ieri 292.345)e il tasso di positività, ieri pari al 21,4%, oggi sale lievemente al 21,9%. Sul fronte del sistema sanitario le terapie intensive sono 10 in più (ieri -3) con 36 ingressi giornalieri, per un totale di 216, mentre nei reparti ordinari si contano 144 pazienti in più (ieri +218), che portano il totale a 4.947. Con 9.301 contagi la Lombardia è la regione con il maggior ...

