Covid, 53.905 i nuovi positivi in Italia, 50 le vittime (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 53.905 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su un totale di 246.512 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 50, che portano al totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.892. I ricoverati con sintomi sono 4.947, ben 144 in più rispetto alle scorse 24 ore. Aumentano anche i ricoverati in terapia intesiva che raggiungono quota 216, dieci in più rispetto a ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 53.905 icasi di Coronavirus insu un totale di 246.512 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 50, che portano al totale delleda inizio pandemia a quota 167.892. I ricoverati con sintomi sono 4.947, ben 144 in più rispetto alle scorse 24 ore. Aumentano anche i ricoverati in terapia intesiva che raggiungono quota 216, dieci in più rispetto a ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

