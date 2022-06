Così, tra 100 anni, avremo salvato la letteratura italiana (Di mercoledì 22 giugno 2022) È la biblioteca del futuro, nel senso letterale del termine. All’ultimo piano della Deichman di Oslo è stata aperta un’avveniristica sezione che custodisce in una teca inediti di una decina di autori di fama internazionale, dalla Atwood a Knausgård. Si tratta di racconti scritti appositamente a partire dal 2014 per contribuire a un progetto dell’artista scozzese Katie Paterson, che prevede l’accumulo di queste storie composte sapendo che sarebbero state tenute nascoste fino al 2114, quando avremo qualche difficoltà a coprire la notizia. Chissà che sorprese, allora: se scrive pensando solo al lungo termine, un autore si libera di condizionamenti e mode che talora lo rendono insopportabile o illeggibile. Per questo auspico un progetto simile anche per la letteratura italiana. Di scrittori insopportabili o illeggibili ne abbiamo a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) È la biblioteca del futuro, nel senso letterale del termine. All’ultimo piano della Deichman di Oslo è stata aperta un’avveniristica sezione che custodisce in una teca inediti di una decina di autori di fama internazionale, dalla Atwood a Knausgård. Si tratta di racconti scritti appositamente a partire dal 2014 per contribuire a un progetto dell’artista scozzese Katie Paterson, che prevede l’accumulo di queste storie composte sapendo che sarebbero state tenute nascoste fino al 2114, quandoqualche difficoltà a coprire la notizia. Chissà che sorprese, allora: se scrive pensando solo al lungo termine, un autore si libera di condizionamenti e mode che talora lo rendono insopportabile o illeggibile. Per questo auspico un progetto simile anche per la. Di scrittori insopportabili o illeggibili ne abbiamo a ...

