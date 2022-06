Cosa è successo a Blanco? L’incidente, l’ospedale, i concerti rimandati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cosa è successo a Blanco? L’artista è stato costretto ad annullare i prossimi impegni a causa della permanenza in ospedale. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram. In questo momento, Blanco è in ospedale, da dove ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, per niente preoccupanti per fortuna. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”, scrive su Instagram mentre comunica che i prossimi appuntamenti promozionali subiranno alcune modifiche. Verrà posticipato l’evento dal vivo atteso a Genova in 24 giugno e presto verranno forniti i dettagli sul recupero. Cosa è successo a Blanco? Blanco è stato coinvolto in un incidente, del quale non sono stati ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)? L’artista è stato costretto ad annullare i prossimi impegni a causa della permanenza in ospedale. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram. In questo momento,è in ospedale, da dove ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, per niente preoccupanti per fortuna. “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”, scrive su Instagram mentre comunica che i prossimi appuntamenti promozionali subiranno alcune modifiche. Verrà posticipato l’evento dal vivo atteso a Genova in 24 giugno e presto verranno forniti i dettagli sul recupero.è stato coinvolto in un incidente, del quale non sono stati ...

