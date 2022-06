Corriere dello Sport – “Il Rayo Vallecano sfida la Salernitana: pronta un’offerta per Cavani” (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 14:01:17 Arrivano conferme dal Corriere: La Salernitana punta Edinson Cavani. Il nome del Matador, iniziato a circolare nell’orbita dei granata dopo la conquista della salvezza, ha “diviso” il presidente Iervolino e l’allora ds Walter Sabatini, peraltro scopritore dell’uruguaiano a Palermo, ma è via via diventato un obiettivo concreto per i campani con l’avvicinarsi dell’inizio del mercato estivo. Edinson Cavani in vacanza: il mercato può attendere In vacanza nella sua Salto, l’ex attaccante del Napoli, che ha chiuso l’esperienza biennale con il Manchester United, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della carriera, che a 35 anni sappia coniugare l’aspetto economico con quello tecnico, visto che il Matador vuole arrivare in buone condizioni al Mondiale in Qatar, con ogni probabilità sua ultima ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 14:01:17 Arrivano conferme dal: Lapunta Edinson. Il nome del Matador, iniziato a circolare nell’orbita dei granata dopo la conquista della salvezza, ha “diviso” il presidente Iervolino e l’allora ds Walter Sabatini, peraltro scopritore dell’uruguaiano a Palermo, ma è via via diventato un obiettivo concreto per i campani con l’avvicinarsi dell’inizio del mercato estivo. Edinsonin vacanza: il mercato può attendere In vacanza nella sua Salto, l’ex attaccante del Napoli, che ha chiuso l’esperienza biennale con il Manchester United, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della carriera, che a 35 anni sappia coniugare l’aspetto economico con quello tecnico, visto che il Matador vuole arrivare in buone condizioni al Mondiale in Qatar, con ogni probabilità sua ultima ...

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? '#Inter, #Lukaku non ti serve' ?? #Inzaghi firma e sorride. Ro… - jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - redfox78312431 : @HoaraBorselli a proposito di vendita giornali vedo che il tuo direttore evidenzia ogni volta l'incremento delle ve… - moontony : RT @giovannibrenteg: Corriere dello sport: “Lukaku non serve. C’è già Lautaro”, fatto dire al “procuratore più quotato e rispettato del mer… -

Pellegrini-Roma: il piano per vincere ancora Corriere dello Sport "Il Rayo Vallecano sfida la Salernitana: pronta un'offerta per Cavani" In vacanza nella sua Salto, l’ex attaccante del Napoli, che ha chiuso l’esperienza biennale con il Manchester United, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della carriera, che a 35 anni ... Gli azzurri in gara mercoledì 22 giugno Sesta giornata mercoledì 22 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv. In vacanza nella sua Salto, l’ex attaccante del Napoli, che ha chiuso l’esperienza biennale con il Manchester United, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della carriera, che a 35 anni ...Sesta giornata mercoledì 22 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv.