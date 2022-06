Coronavirus, 50 morti e 53.905 contagi in un giorno: il tasso di positività sale al 21,9% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il bollettino del 22 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 53.905 nuovi casi di Coronavirus (ieri 62.704) e 50 decessi (ieri 62) secondo i dati di oggi, 22 giugno, del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 18.014.202, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 167.892. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 625.013 persone (ieri 599.930). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 22 giugno 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 4.947 (ieri 4.803, +144), mentre nelle terapie intensive, a fronte di 36 nuovi ingressi giornalieri (ieri 26), il numero dei ricoverati in condizioni critiche è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il bollettino del 22 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 53.905 nuovi casi di(ieri 62.704) e 50 decessi (ieri 62) secondo i dati di oggi, 22 giugno, del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenzaa quota 18.014.202, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 167.892. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 625.013 persone (ieri 599.930). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 22 giugno 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 4.947 (ieri 4.803, +144), mentre nelle terapie intensive, a fronte di 36 nuovi ingressi giornalieri (ieri 26), il numero dei ricoverati in condizioni critiche è ...

