“Controcorrente” | la profezia di Maria Giovanna Maglie su Di Maio e il M5s

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ospite a “”, il talk show di approfondimento in onda su Rete 4,, che come come sempre ha fatto un’analisi su quello che accadrà nel breve termine sulla scena politica del nostro Paese. Interpellata dalla conduttrice Veronica Gentili, la giornalista non ha certamente usato giri di parole e ha spiegato quelle che secondo lei sono le vere ragioni che hanno portato il ministro Luigi Dia mollare il M5s, vessato dalle continue liti sull’invio delle armi in Ucraina e sul doppio mandato. (continua a leggere dopo le foto) : “Ecco cosa accadrà” Luigi Diha detto addio al MoVimento: “Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginavo di dover fare. Oggi io e tanti colleghi lasciamo il Movimento 5 stelle. Grazie al Movimento cinque stelle ...