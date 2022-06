Conte riunisce i suoi | “Fine dei 5Stelle? Non scherziamo” Domani tocca a Di Maio | 40 parlamentari su 62 al primo mandato” Morra | emorragia non è finita

Pubblicità

aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - sissiisissi2 : Dopo l'addio di Di Maio, Conte riunisce i suoi. E stasera c'è l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s - Open - ZenatiDavide : 5Stelle, vertice in corso con Conte: “Fine del Movimento? Non scherziamo”. Domani Di Maio riunisce i suoi: La fine… - Gianluruggire : RT @Radio1Rai: 'Il @Mov5Stelle va avanti. Principi e obiettivi sono validi' dice il leader #Conte che stasera riunisce i gruppi parlamentar… - Radio1Rai : 'Il @Mov5Stelle va avanti. Principi e obiettivi sono validi' dice il leader #Conte che stasera riunisce i gruppi pa… -

Intanto, a quanto si apprende, è in corso un summit dei vertici del con il leader Giuseppe. Nella sede di campo Marzio sono arrivati alla spicciolata Paola Taverna, Carlo Sibilia, Mariolina ...Giuseppeil Consiglio nazionale, sono ore concitate, il muro contro muro non sembra avere vie d'uscita. Al Senato un contiano è convinto: 'E' un'operazione che Di Maio ha concordato ...“L’appoggio al governo non è in discussione”. La riunione dei massimi vertici del Movimento 5 Stelle ha partorito la ...Via libera di Palazzo Madama con 219 sì e 20 no. FdI si astiene. Il presidente del Consiglio: "Sostegno all'Ucraina per raggiungere una pace ...