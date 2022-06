Conte: "Il sostegno al Governo e l'alleanza euro-atlantica non si discutono" (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "Che uno non può valere uno l'ho detto io per primo ed è stato un elemento quasi di rottura in una comunità che dagli albori diceva uno vale uno". Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, è intervenuto a Controcorrente e Otto e mezzo per rispondere alla scissione interna al Movimento guidata da Luigi Di Maio. "Io credo che queste critiche facciano male più a lui che al M5S" sottolinea "e lascerei che Di Maio interroghi con la propria coscienza e decida, io non chiederò le sue dimissioni". E ancora: "Siccome i principi del M5S e i valori sono scritti in una carta di principi e valori condivisa, se oggi lui li rinnega, rinnega la sua storia personale. Uno può ammettere un errore però dire che ha abbracciato un principio e quel principio oggi diventa negoziabile fa male a lui, non al M5S", aggiunge Conte. "Da un punto di vista umano noi abbiamo ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "Che uno non può valere uno l'ho detto io per primo ed è stato un elemento quasi di rottura in una comunità che dagli albori diceva uno vale uno". Il presidente del M5s, Giuseppe, è intervenuto a Controcorrente e Otto e mezzo per rispondere alla scissione interna al Movimento guidata da Luigi Di Maio. "Io credo che queste critiche facciano male più a lui che al M5S" sottolinea "e lascerei che Di Maio interroghi con la propria coscienza e decida, io non chiederò le sue dimissioni". E ancora: "Siccome i principi del M5S e i valori sono scritti in una carta di principi e valori condivisa, se oggi lui li rinnega, rinnega la sua storia personale. Uno può ammettere un errore però dire che ha abbracciato un principio e quel principio oggi diventa negoziabile fa male a lui, non al M5S", aggiunge. "Da un punto di vista umano noi abbiamo ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Conte: 'Sostegno a Draghi non in discussione e non lascio guida M5s' #conte #dimaio #m5s - raulricozzi : RT @Phastidio: “Paghiamo il sostegno a Draghi” - 14 giugno 2022; “Il sostegno a Draghi non è in discussione” - 22 giugno 2022; ?? https://t… - fisco24_info : Conte: 'Il sostegno al Governo e l'alleanza euro-atlantica non si discutono' : AGI - 'Che uno non può valere uno l'… - erreelleci : Per la prima volta il @pdnetwork prende decisamente le distanze dal Governo Draghi: @AndreaRomano9 tiene a specific… - Kaisha1890 : RT @SempreStataQui: E dopo la clamorosa scissione del bibitaro, Conte ribadisce con forza il valore fondante del suo M5S, ormai orfano di c… -