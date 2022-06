Conte e Di Maio sono finiti, ora la democrazia italiana può respirare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi è un grande giorno per la democrazia italiana. I Cinquestelle non esistono più. Il principale partito eversivo di questi nostri tempi impazziti, secondo solo a quello di Donald Trump, è stato quello che ha inquinato il discorso pubblico italiano, che ha diffuso fake news e propaganda di potenze straniere nemiche della società aperta, che ha sostenuto sia Trump sia Xi sia Putin sia Maduro sia i gilet gialli segnando un record mondiale di apparentamenti con dittatori e brutti ceffi. È stato il partito che ha perseguito la gogna per gli avversari, che ha cancellato i diritti degli imputati, che ha indebolito la democrazia rappresentativa, che ha pregiudicato il nostro futuro energetico, che ha fermato la ripresa industriale, che ha devastato le città e che ha professato il diritto di non fare e di non sapere un cazzo ma a carico ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi è un grande giorno per la. I Cinquestelle non esistono più. Il principale partito eversivo di questi nostri tempi impazziti, secondo solo a quello di Donald Trump, è stato quello che ha inquinato il discorso pubblico italiano, che ha diffuso fake news e propaganda di potenze straniere nemiche della società aperta, che ha sostenuto sia Trump sia Xi sia Putin sia Maduro sia i gilet gialli segnando un record mondiale di apparentamenti con dittatori e brutti ceffi. È stato il partito che ha perseguito la gogna per gli avversari, che ha cancellato i diritti degli imputati, che ha indebolito larappresentativa, che ha pregiudicato il nostro futuro energetico, che ha fermato la ripresa industriale, che ha devastato le città e che ha professato il diritto di non fare e di non sapere un cazzo ma a carico ...

marcodimaio : I problemi del M5S sono affar loro; ma è un fatto che senza Di Maio L. Conte sarebbe rimasto uno sconosciuto. Gli a… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - AlexBazzaro : Quella tra Conte e Di Maio è una sceneggiata ad uso interno. Provano a ringalluzzire i pochi elettori rimasti e all… - dariomasiero : RT @jacopo_iacoboni: Non ho mai avuto un rapporto molto buono con Di Maio e con Conte Casalino. Credo che questo mi autorizzi a dire che D… - dariomasiero : RT @lorepregliasco: Se - come leggo da cronisti parlamentari - Di Maio fosse seguito da 50 deputati e 15 senatori e Conte lasciasse la magg… -