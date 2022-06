Conte è al tappeto, perde oltre due milioni di euro e cerca di rianimare i suoi: «Andiamo avanti» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Conte è alle corde. La sua linea ambigua non ha pagato. Dopo lo strappo di Luigi Di Maio, che con oltre sessanta eletti ha lasciato il M5S per fondare i nuovi gruppi “Insieme per il Futuro”, è in forte difficoltà. Sul tappeto non ci solo affondi e veleni, l’addio di Di Maio e dei cosiddetti “dimaiani” finirà per gravare anche sulle casse del M5S. Con un “salasso” che dovrebbe superare i due milioni di euro per i mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Quanto graverà l’addio di Di Maio sulle casse del M5S Questi i conti che rimbalzano in “Insieme per il Futuro”, riportati all’Adnkronos da alcuni fedelissimi del ministro degli Esteri. I conti son presto fatti. «Per ogni eletto la Camera versa 52.000 euro l’anno – viene spiegato – ma poiché mancano circa 9 mesi alla fine ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022)è alle corde. La sua linea ambigua non ha pagato. Dopo lo strappo di Luigi Di Maio, che consessanta eletti ha lasciato il M5S per fondare i nuovi gruppi “Insieme per il Futuro”, è in forte difficoltà. Sulnon ci solo affondi e veleni, l’addio di Di Maio e dei cosiddetti “dimaiani” finirà per gravare anche sulle casse del M5S. Con un “salasso” che dovrebbe superare i duediper i mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Quanto graverà l’addio di Di Maio sulle casse del M5S Questi i conti che rimbalzano in “Insieme per il Futuro”, riportati all’Adnkronos da alcuni fedelissimi del ministro degli Esteri. I conti son presto fatti. «Per ogni eletto la Camera versa 52.000l’anno – viene spiegato – ma poiché mancano circa 9 mesi alla fine ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Conte è al tappeto, perde oltre due milioni di euro e cerca di rianimare i suoi: «Andiamo avanti»… - 2021Reinvictus : @Loretta88197243 No, mi dispiace. Adesso è troppo facile. Avrebbe dovuto pensarci nel 2019 invece di stendere ai 's… - Eib63 : RT @mariolavia: ===Stavolta ha ragione Paragone: Do Maio sembra Enzo Scotti e Conte un Goria disegnato da Forattini (era senza faccia). E G… - Linkiesta : RT @mariolavia: ===Stavolta ha ragione Paragone: Do Maio sembra Enzo Scotti e Conte un Goria disegnato da Forattini (era senza faccia). E G… - mptuitter : RT @mariolavia: ===Stavolta ha ragione Paragone: Do Maio sembra Enzo Scotti e Conte un Goria disegnato da Forattini (era senza faccia). E G… -