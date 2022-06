Consulenti | ' Sempre più carenza di profili sul mercato | è emergenza nazionale'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bologna, 22 giu. (Labitalia) - Una nuova. E' ladi lavoratori sul, con la difficoltà crescente che le imprese incontrano nel trovare idi cui hanno bisogno. E' quanto emerge dalla ricerca 'Il lavoro che c'è, i lavoratori che non ci sono' realizzata dalla Fondazione studi deidel lavoro e anticipata oggi a Bologna in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival del lavoro 2022, in programma nel capoluogo emiliano da domani e fino al 25 giugno. Secondo la ricerca, complessivamente, a giugno 2022, su quasi 560mila entrate al lavoro previste, 219mila (39,2%) risultavano di difficile reperimento. Nello stesso mese del 2019, tale valore si attestava al 25,6%. A crescere, è stata ladi candidati ...

