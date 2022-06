Consulenti | ' Sempre meno persone interessate a cercarlo | anche tra immigrati'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bologna, 22 giu. (Labitalia) - In Italia si registra una significativa riduzione della platea dia lavorare, che non ha precedenti nella storia più recente. E' quanto emerge dalla ricerca 'Il lavoro che c'è, i lavoratori che non ci sono' realizzata dalla Fondazione studi deidel lavoro e anticipata oggi a Bologna in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival del lavoro 2022, in programma nel capoluogo emiliano da domani e fino al 25 giugno. Secondo la ricerca, tra 2018 e 2021, la popolazione in età da lavoro, dai 15 ai 64 anni, si è ridotta di misura, con una perdita di 636mila residenti (-1,7%) di cui 262mila condi 35 anni (-2,1%). Non solo; al calo demografico, si è aggiunta una ricomposizione interna di tale fetta di popolazione: si è ridotta la componente ...