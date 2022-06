(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo die promozioni neimercatidi tutta Italia. Sì, avete capito bene: da oggi, mercoledì 22e fino al 28 dello stesso mese ci sono tantissimi prodotti in sconto. Per sapere quali basteràre il‘ e scegliere il punto vendita più vicino per andare a fare ‘la spesa conveniente’. Cosa è in offerta alda oggi Tra i prodotti convenienti troviamo: mozzarella di bufala a 3,19 euro, melanzane a 1,19 euro, pesche a 1,89 euro, cotoletta fileni a 3,90 euro, pecorino romano a 5,49 euro. E ancora, formaggio Trentingrana a 11,50 euro, prosciutto cotto Parmacotto a 13,90 euro, pastaBuitoni a 9,71 euro, bastoncini capitan Findus a 2,99 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Conad, Super Settimana: sfoglia il nuovo volantino. Offerte dal 22 al 28 giugno - promozioni24 : #Volantino Conad Super Settimana, offerte fino al 28/06 dal 22/06/2022 - AlfonsoCirill14 : @me_deae @Conad @Somatolinecosmt Sei super affascinante abbronzatissima bellissima -

Il Corriere della Città

... portiamo alla vostra attenzione il problema degli asfalti, delle buche e in particolare degli scalini che si sono formati allo svincolodalla parte della superstrada, oggi degradati a tal ......Ma non è finita qui perché in palio da assegnare ci sono i premi per la miglior vignetta e il... di Publiacqua, della Fondazione Collodi, die di Rekeep. Non mancheranno poi preziosi ... Conad, Super Settimana: sfoglia il nuovo volantino. Offerte dal 22 al 28 giugno Tempo di offerte e promozioni nei supermercati Conad di tutta Italia. Sì, avete capito bene: da oggi, mercoledì 22 giugno e fino al 28 dello stesso mese ci sono tantissimi prodotti in sconto. Per ...Volley Serie A2 maschile Tim arriva a Bergamo dopo aver vinto il campionato a spese proprio dei bergamaschi con la Conad Reggio Emilia: «Un onore essere qui, la società lavora benissimo e punta sempre ...