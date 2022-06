Como, preso un ex difensore di Juve e Salernitana (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Como riparte da Filippo Delli Carri: il difensore classe '99, ex Juventus U23 e Salernitana, secondo Alfredo Pedullà ha firmato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilriparte da Filippo Delli Carri: ilclasse '99, exntus U23 e, secondo Alfredo Pedullà ha firmato...

Pubblicità

borghi_claudio : @fabry_m61 @SMicheleSSS @carseri Il sistema attuale è per me ottimo perché responsabilizza i partiti su chi mettere… - sportli26181512 : Como, preso un ex difensore di Juve e Salernitana: Il Como riparte da Filippo Delli Carri: il difensore classe '99,… - ZonaBianconeri : RT @tabellamercatob: - 9 al #calciomercato 2 affari #SerieB dati per chiusi da @AlfredoPedulla e @DiMarzio Difensori #Como: il '99 Filippo… - tabellamercatob : - 9 al #calciomercato 2 affari #SerieB dati per chiusi da @AlfredoPedulla e @DiMarzio Difensori #Como: il '99 Fili… - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Como, preso il difensore centrale Filippo #DelliCarri, ex #Juve e #Salernitana: contratto biennale -