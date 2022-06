Come scegliere le creme solari in gravidanza per un’abbronzatura senza rischi (Di mercoledì 22 giugno 2022) D’estate molte donne sognano una pelle dorata e abbronzata, ma Come sappiamo per esporsi al sole senza correre rischi occorre rispettare alcune semplici regole; il pericolo di scottature o eritemi è infatti dietro l’angolo, quindi prendere i giusti accorgimenti per evitare problemi è sempre una scelta decisamente saggia. Le precauzioni, poi, aumentano quando ci si trova in gravidanza: dobbiamo sfatare il mito secondo cui una donna incinta deve assolutamente evitare il sole, ma certo per andare al mare o in piscina e prendere un po’ di tintarella è fondamentale tenere conto di alcune cose, fra cui, ovviamente, non può mancare la scelta di un’ottima crema solare che sia adatta alle donne in gravidanza. L’esposizione al sole in gravidanza La prima regola è dunque quella di usare una ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) D’estate molte donne sognano una pelle dorata e abbronzata, masappiamo per esporsi al solecorrereoccorre rispettare alcune semplici regole; il pericolo di scottature o eritemi è infatti dietro l’angolo, quindi prendere i giusti accorgimenti per evitare problemi è sempre una scelta decisamente saggia. Le precauzioni, poi, aumentano quando ci si trova in: dobbiamo sfatare il mito secondo cui una donna incinta deve assolutamente evitare il sole, ma certo per andare al mare o in piscina e prendere un po’ di tintarella è fondamentale tenere conto di alcune cose, fra cui, ovviamente, non può mancare la scelta di un’ottima crema solare che sia adatta alle donne in. L’esposizione al sole inLa prima regola è dunque quella di usare una ...

simofons : Nel 2022 puoi scegliere se investire in criptovalute o farti un partito riformista di centro come tutti quelli dell’età tua - ChriGarli : RT @chiaralessi: Ieri fino a notte Milano ha avuto un cielo che non riusciva a scegliere, come due amanti che sanno di doversi lasciare ma… - _Melamore_ : RT @chiaralessi: Ieri fino a notte Milano ha avuto un cielo che non riusciva a scegliere, come due amanti che sanno di doversi lasciare ma… - dottorpax : Nelle buste ci sono gli esami. Ogni esame è preassegnato, con codice personale e numero del banco. Ogni studente de… - AntonioDeVecchi : RT @chiaralessi: Ieri fino a notte Milano ha avuto un cielo che non riusciva a scegliere, come due amanti che sanno di doversi lasciare ma… -