Come la Giamaica ha anticipato Cina e Usa nella moneta digitale

C'è Bob Marley, certo. E le piantagioni di cannabis, il reggae, i centometristi, i dreadlock raccolti nei cappelli colorati. Ma la Giamaica è anche altro. C'è la finanza, per esempio. Un settore che non si trova nei depliant turistici, ma nel quale l'isola caraibica vanta un primato mondiale: quello di essere il primo Paese a introdurre un corso legale di Central bank digital currency (Cbdc), una forma di moneta digitale legata indissolubilmente alla banca che la emette. È stato il Senato Giamaicano ad autorizzare la Banca centrale a emettere il suo Cbdc, denominato Jam-Dex. Secondo il governatore della Bank of Jamaica, Richard Byles, il Jam-Dex verrà lanciato ufficialmente per uso domestico alla fine di giugno. "Il dollaro Giamaicano digitale offre un'alternativa più sicura e ...

