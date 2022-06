Come Draghi usa gli argomenti dei pacifisti che non vogliono mandare armi in Ucraina contro di loro | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Intervenuto in Senato per le comunicazioni sul dossier Ucraina prima del voto dell’aula sulla risoluzione di maggioranza, Mario Draghi ha esposto i due punti di vista sulla vicenda, ribadendo da che parte sta il governo. “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista – ha detto il presidente del Consiglio – uno, quello mio, è che l’Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo. L’altro punto di vista è diverso, l’Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo imporre sanzioni, non dobbiamo inviare armi. La Russia è troppo forte, perché combatterla? Lasciamo che entri, lasciamo che l’Ucraina si sottometta, dopotutto cosa vogliono questi?”. Li ha brutalizzati. BRU TA LIZ ZA TI Un #Draghi magistrale ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Intervenuto in Senato per le comunicazioni sul dossierprima del voto dell’aula sulla risoluzione di maggioranza, Marioha esposto i due punti di vista sulla vicenda, ribadendo da che parte sta il governo. “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista – ha detto il presidente del Consiglio – uno, quello mio, è che l’si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di, servono a questo. L’altro punto di vista è diverso, l’non si deve difendere, non dobbiamo imporre sanzioni, non dobbiamo inviare. La Russia è troppo forte, perché combatterla? Lasciamo che entri, lasciamo che l’si sottometta, dopotutto cosaquesti?”. Li ha brutalizzati. BRU TA LIZ ZA TI Un #magistrale ...

RaphaelRaduzzi : @borghi_claudio Ciao Claudio, preferisco 1000 volte rischiare di non essere rieletto piuttosto che sostenere il gov… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il Governo italiano, insieme ai partner dell’Ue e del #G7, intende continuare a #sostenere l’Ucra… - AlexBazzaro : Ah, alla fine i 5stelle voteranno il testo di maggioranza per #draghi Le pagliacciate di questi giorni erano propa… - Ornella89757092 : RT @robba07: Alla Camera Draghi costretto a spiegare la risposta a un’invasione di un paese come a una scolaresca di seconda elementare. - coccinigliarose : @LaVeritaWeb Draghi la ns rovina, vuole ridurre l’Italia come la Grecia. -