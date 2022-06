Come Chiara Ferragni riesce senza parole a rispondere a chi la critica per Sanremo | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) La risposta di Chiara Ferragni alle critiche per Sanremo? senza parole. Subito dopo che Amadeus ha annunciato la sua partecipazione all’edizione 2023 del Festival i soliti e noiosi hater si sono scatenati con le loro solite e noiose polemiche. E lei ha reagito con un VIDEO su Tiktok. La risposta di Chiara Ferragni a chi la critica per Sanremo VIDEO ++VI INFORMO++ Che Ferragni Chiara risponde con questo trend di tiktok, già usato tra l’altro da madonna, ai rosikoni che non guarderanno il festival perché c’è lei pic.twitter.com/DyukxLQBO3 — Laura Fontana (@beatandlove) June 21, 2022 L’imprenditrice digitale, un po’ alla Khaby Lame, non ha usato neanche una parola. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) La risposta dialle critiche per. Subito dopo che Amadeus ha annunciato la sua partecipazione all’edizione 2023 del Festival i soliti e noiosi hater si sono scatenati con le loro solite e noiose polemiche. E lei ha reagito con unsu Tiktok. La risposta dia chi laper++VI INFORMO++ Cherisponde con questo trend di tiktok, già usato tra l’altro da madonna, ai rosikoni che non guarderanno il festival perché c’è lei pic.twitter.com/DyukxLQBO3 — Laura Fontana (@beatandlove) June 21, 2022 L’imprenditrice digitale, un po’ alla Khaby Lame, non ha usato neanche una parola. ...

