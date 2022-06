Colpo Setterosa | la prima vittoria è contro l' Ungheria 10 - 9

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo il pari all'esordioil Canada (7 - 7), arriva laper ilai Mondiali di Budapest. L'Italia di Carlo Silipo, in una gara valida per il gruppo A, ha battuto 10 - 9 le ...

Dopo il pari all'esordio contro il Canada (7 - 7), arriva la prima vittoria per ilai Mondiali di Budapest. L'Italia di Carlo Silipo, in una gara valida per il gruppo A, ha battuto 10 - 9 le padroni di casa dell'Ungheria. Vittoria pesantissima in casa delle plurimedagliate ...... dovendo anche tenere conto del valore dell'avversaria), vedremo allora se oggi nella diretta di Italia Ungheria ilsaprà fare ilgrosso (agg. di Claudio Franceschini) DIRETTA ITALIA ...Bentornato Setterosa. Erano ormai anni che aspettavamo una prestazione così, da parte di una squadra che nello scorso quadriennio ha impressionato (indimenticabile l'argento di Rio 2016). Oggi si è ri ...Il 23nenne torinese, vincitore del titolo mondiale in vasca corta l'anno passato ad Abu Dhabi, punta a sfoderare un colpo di reni nella finale dei ... 21), tornerà invece in acqua nella pallanuoto il ...