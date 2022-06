Colpo inaspettato dell’Atalanta | operazione da 15 milioni di euro

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nella strabiliante seconda parte di stagione della Salernitana, Ederson è riuscito a spiccare per qualità e quantità. Sin dalle prime partite ha fatto vedere giocate che per un giovane del ’99 sono tutt’altro che comuni. Il grande acquisto di Sabatini è comprensibilmente destinato a non rimanere in terra campana nella prossima stagione. L’Atalanta ha fatto un’offerta da 15diper il gioiellino brasiliano e sembra tutto fatto per il suo approdo ai nerazzurri. La Dea sta vivendo un periodo complicato a cavallo tra un ciclo che ha scritto la storia del club e un futuro ancora ben da decifrare. Ederson Atalanta L’ottavo posto, che preclude l’accesso alle competizionipee, di quest’anno non può essere definito un piazzamento soddisfacente per la società che infatti ha già iniziato a muoversi assiduamente sul ...