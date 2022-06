Colpo di fulmine all’uscita della Pontina: aiutiamo Federica a trovare il suo ‘principe azzurro’ (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo incidenti, incendi, auto in panne o persone che tentano mettendo a rischio la propria vita (e quella degli altri) di attraversare la Pontina. A volte stare in coda sulla SS148, o meglio all’uscita della strada, può diventare piacevole. Ed è il caso di Federica, una ragazza che sui social ha lanciato un appello: non per conoscere il traffico in tempo reale o per ‘avvisare’ gli altri pendolari su eventuali intoppi e strade alternative da percorrere. Ma perché il suo scopo è uno: rincontrare l’uomo che l’avrebbe stregata. Colpo di ‘fulmine’ a Pomezia: l’appello I colpi di fulmine esistono e c’è chi ancora crede nell’“amore” a prima vista. Perché a volte basta anche solo un sguardo. E questo non avviene solo nei film romantici, quelli strappalacrime che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo incidenti, incendi, auto in panne o persone che tentano mettendo a rischio la propria vita (e quella degli altri) di attraversare la. A volte stare in coda sulla SS148, o megliostrada, può diventare piacevole. Ed è il caso di, una ragazza che sui social ha lanciato un appello: non per conoscere il traffico in tempo reale o per ‘avvisare’ gli altri pendolari su eventuali intoppi e strade alternative da percorrere. Ma perché il suo scopo è uno: rincontrare l’uomo che l’avrebbe stregata.di ‘’ a Pomezia: l’appello I colpi diesistono e c’è chi ancora crede nell’“amore” a prima vista. Perché a volte basta anche solo un sguardo. E questo non avviene solo nei film romantici, quelli strappalacrime che hanno ...

