Pubblicità

leggoit : Cobolli Gigli: «Juve da urlo, Pogba e Di Maria sono big. Bella Serie A, Milan meglio dell'Inter» - Pall_Gonfiato : #CobolliGigli senza freni: “#DAZN? Non voglio pagarli. A #Napoli mi mandavano sempre af****lo” - cosaseitu : @SusannaGatto4 Complimenti Susanna. Altro attacco perculante alla Dirigenza #Juve . Vi meritereste Blanc e Cobolli… - FartJoao : @peppesz @gigipoletti Infatti i 9 scudetti li abbiamo vinti con Blanc e Cobolli Gigli..... - jamesford940 : @gippu1 Mi ricordano le 5 domande di Cesare Pompilio a Gigli Cobolli -

leggo.it

Il cuore è bianconero e si sente.è un ex presidente per sempre innamorato della sua Juve. Il mercato di serie A sta lentamente entrando nel vivo, ma un'idea chiara è già possibile costruirla. A livello di grandi nomi la ...Radio Kiss Kiss Napoli - L'ex presidente della Juventus, Giovannisu Koulibaly: 'Qualche anno fa lo avrei voluto, ora non più'. L'ex presidente della Juventus Giovanniè intervenuto in merito all'interesse dei bianconeri per Koulibaly : "... Cobolli Gigli: «Juve da urlo, Pogba e Di Maria sono big. Bella Serie A, Milan meglio dell'Inter» Il cuore è bianconero e si sente. Cobolli Gigli è un ex presidente per sempre innamorato della sua Juve. Il mercato di serie A sta ...La Juve vuole tornare a vincere, con Andrea Agnelli che sta pensando di arrivare a giocatori del Napoli per migliorare la sua rosa.