Clima, Parlamento Ue chiede azioni rapide e indipendenza energetica (Di mercoledì 22 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato la sua posizione negoziale su tre importanti atti legislativi dell'UE che fanno parte del pacchetto “Pronti per il 55% nel 2030” (Fit for 55). Si tratta del pacchetto legislativo dell'Unione europea che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e conseguire la neutralità Climatica entro il 2050, secondo quanto previsto dalla legge europea sul Clima. Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con i governi UE sulla forma definitiva delle norme.Il pacchetto è anche un passo verso l'indipendenza da combustibili fossili costosi e inquinanti provenienti dalla Russia, da raggiungere prima del 2030.L'obiettivo del Parlamento è incentivare le industrie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – IlEuropeo ha approvato la sua posizione negoziale su tre importanti atti legislativi dell'UE che fanno parte del pacchetto “Pronti per il 55% nel 2030” (Fit for 55). Si tratta del pacchetto legislativo dell'Unione europea che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e conseguire la neutralitàtica entro il 2050, secondo quanto previsto dalla legge europea sul. Ilè ora pronto ad avviare i negoziati con i governi UE sulla forma definitiva delle norme.Il pacchetto è anche un passo verso l'da combustibili fossili costosi e inquinanti provenienti dalla Russia, da raggiungere prima del 2030.L'obiettivo delè incentivare le industrie ...

